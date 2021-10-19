«Интер» — «Шериф»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового этапа Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Интер» — «Шериф».



Ставка: ТМ 3.5 за 2.88.



«Удивительная ситуация в этой группе. Больше похожа на сказку. В группе, где очки набрать практически невозможно, в первых двух матчах победил «Шериф». Я был уверен, что этот клуб не возьмёт ни одного очка. Но при этом команда находится на первом месте, пропущен всего один гол.



При этом «Интер» за два первых матча ни одного гола не забил и пребывает на третьем месте с одним очком.



Считаю, что сказка «Шерифа» должна закончиться. Команда вряд ли наберёт ещё очки. Но при этом думаю, что она не будет крупно проигрывать. Вернидуб построил очень хорошую команду, все ребята амбициозные. Конечно, они будут биться до конца. Даже если будут проигрывать, ни за что не бросят играть и будут каждый метр выгрызать. Именно в этом и состоит их шанс сыграть на хорошем стадионе, проявить себя, получить хорошие контракты. Это огромная мотивация.



«Интер» пока идёт на третьем месте в чемпионате Италии. Пока игра нестабильна. Например, в последнем матче с «Лацио» чёрно-синие вели, но в итоге проиграли. Вскоре после встречи с «Шерифом» подопечных Индзаги ждёт очень важный матч с «Ювентусом». Всё это миланцы будут держать в голове.



Безусловно, они серьёзно настроятся на «Шериф», потому что очень нужна победа. Но разница будет небольшой. Считаю, что хозяева победят в 2 мяча. Когда они достигнут такого перевеса, то будут стараться не пропустить, но и не будут гореть желанием забить.



Моя ставка — ТМ 3.5. Мне даже кажется, что игра закончится со счётом 2:0, таким образом, тотал не превысит 2.5. Но я подстрахуюсь и поставлю на меньше 3.5», — сказал Мор.