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«Спартак» — «Лестер»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче Лиги Европы

«Спартак» — «Лестер»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче Лиги Европы
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20 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех российского клуба оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Букмекеры не уверены, что матч «Спартак» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.72, на пенальти — за 2.50.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Спартак» — «Лестер».

Прогноз Александра Мостового на матч «Спартак» — «Лестер».

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