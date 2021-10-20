«Спартак» — «Лестер»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче Лиги Европы

20 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». Начало игры — в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех российского клуба оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.72.



Букмекеры не уверены, что матч «Спартак» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.72, на пенальти — за 2.50.



Прогноз Эдуарда Мора на матч «Спартак» — «Лестер».



Прогноз Александра Мостового на матч «Спартак» — «Лестер».