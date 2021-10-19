«Зенит» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги чемпионов

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.25.

«Мне стыдно за тот прогноз, который я дам, за ту ставку. Казалось, что можно найти интересную линию, благодаря которой нам будет интересно смотреть и поддерживать команду. Но я пойду в лоб.



Да, у «Ювентуса» в этом сезоне есть проблемы в игровом плане, но «Ювентус» не проигрывает уже давно. У него отличная победная серия. «Ювентус» обыграл «Рому» Жозе Моуринью в последнем туре Серии А, а ведь «Рома» начала сезон очень здорово.



Ещё очень важны ресурсы. У «Ювентуса» их явно больше, чем у «Зенита». «Зенит» тут может зацепиться за очки, но я все же рекомендую поставить на чистую победу «Ювентуса» ещё и потому, что там очень высокий коэффициент. Там сильно за 2 — и этим надо воспользоваться.



Мой прогноз — чистая победа «Ювентуса» в Санкт-Петербурге».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Ювентус».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Зенит» — «Ювентус».