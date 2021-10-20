«Спартак» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».



Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.96.



«Лестер» приезжает в Москву и начинает играть в половину шестого по московскому времени. Такое необычное время для большой игры.



Для «Спартака», как вы видите, все складывается по-разному. С одной стороны, матч был проигран московскому «Динамо». С другой стороны, два забитых мяча в самой концовке говорят о силе воли и о том, что это почти победа. Хорошее настроение, чтобы подойти к игре против «Лестера».



«Лестер» имеет волнообразный сезон. То, что мы видели в Польше, когда «Лестер» уступил «Легии» (0:1), и то, что мы видели после, результат с «Кристал Пэлас», это все выездные матчи команды Роджерса. С другой стороны, совсем недавно была крупная победа над «Манчестер Юнайтед».

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В любом случае «Лестер» опасается путешествия в Москву. Каким бы ни был «Спартак», но это все же перелет, это неудобные кондиции. Думаю, что у московского «Спартака», особенно после того, что случилось в Неаполе, после того, как удалось зацепить ничью против «Динамо», есть шансы в матче с «Лестером» зацепить очки.



Думаю, что по командному классу «Лестер» будет интересней «Спартака», но неудобная территория и очень хорошая мораль для Витории после качественных результатов дадут результат. Опять же извините за оговорку. Мне кажется, что здесь «Спартак» не проиграет», — сказал Казанский.

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