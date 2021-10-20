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«Зенит» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

«Зенит» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ювентус» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.80.

«Зенит» сыграет с «Ювентусом». «Ювентус» — очевидный лидер группы. «Челси» был обыгран со счетом 1:0. Пока у «Ювентуса» все складывается наилучшим образом: две победы и обе сухие. В матче с «Зенитом» «Ювентус» может обеспечить себе место в 1/8 финала.

В чемпионате Италии «Ювентус» наладил дела. Было добыто несколько побед подряд, а в последнем туре была обыграна «Рома», хотя не без доли везения с учетом нереализованного пенальти.

«Зениту» будет очень сложно. Команда находится не в лучшем состоянии. Умудрилась проиграть «Арсеналу», до этого уступила «Сочи». Не совсем понятная история с травмированными. Неизвестно, сыграют ли Ракицкий, Азмун. Мы видим, что у Ловрена игровые проблемы внутри «Зенита».

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Даже несмотря на то что «Зенит» играет дома при поддержке своих болельщиков, да еще и крыша будет зарыта, а значит, условия будут идеальными, причем впереди еще и матч со «Спартаком», я думаю, что «Зениту» будет сложно выиграть эту встречу. Не проиграть — есть варианты.

Скорее всего, «Зенит» не обыграет «Ювентус», плюс я думаю, что в этом матче будет немного забитых мячей. Мой прогноз на этот матч — «Ювентус» не проиграет при тотале матча меньше 3,5 мяча. За это дают коэффициент 1,80. Это мои мысли и мои рассуждения, и ни в коем случае не воспринимайте их как истину в последней инстанции», — сказал Генич.

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