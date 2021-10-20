«Спартак» — «Лестер»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».



Ставка: победа «Лестера» за 1.92.



«Спартак» стартовал в текущем розыгрыше Лиги Европы с домашнего поражения от «Легии», следом за чем на выезде переиграл лидера Серии А – «Наполи», что может стать хорошим стимулом на весь турнир.



«Лестер» стартовал с ничьи в домашнем поединке все с тем же Неаполем, после чего на выезде не справился с польской командой, которая неожиданно для всех вышла в лидеры.



После восьми туров текущего первенства в активе «синих» три победы и два мирных исхода, которые принесли 11 очков и 11-е место. В последнем матче «Сити» обыграли «Манчестер Юнайтед».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Лестер».

«Красно-белые» добыли пять викторий и дважды сыграли вничью, что принесло 17 очков и седьмую позицию. В трех последних турах «народная команда» добыла две победы и сыграла вничью с «Динамо». Московский клуб в хорошем эмоциональном состояни, ведь команда должна была проигрывать.



Если «Лестер» выйдет с таким же настроем, как и против «Манчестер Юнайтед», то шансов у россиян будет немного. Я сегодня отдам предпочтение представителям АПЛ, которые по составу и классу игроков выглядят очень внушительно», — сказал Мостовой.

Прогноз Тимура Журавеля на матч «Спартак» — «Лестер».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Спартак» — «Лестер».