«Спартак» — «Лестер»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги Европы в Москве

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер».
Ставка: победа «Лестера» и ТБ 2.5 за 2.88.
«Спартак» дома против «Лестера». Сильнее ли «Лестер» «Динамо»? Конечно же, да. «Спартак», который добыл ничью в матче с «Динамо», — это результат выстроенной игры? Конечно же, нет. Это результат большого желания и эмоций, которые «Спартак» вложил в концовку. Ну и «Динамо», которое почему-то так неловко прижалось к своим воротам.
«Лестер» разгромил «Манчестер Юнайтед». Команда играет невероятно быстро. «Лестер» уязвлён тем, что после двух туров Лиги Европы у него всего лишь одно очко. Сейчас ротировать состав уже не будут. Они точно озадачены выходом из группы. Поэтому с третьего тура они серьёзно будут браться за дело. Это значит, что, по-моему, у «Спартака» не очень много шансов против такого мотивированного «Лестера».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Лестер».
С другой стороны, у «Лестера» длинная скамейка. Даже если ротироваться состав и будет, он всё равно будет сильный. Если выйдет Джейми Варди, который забил прекрасный гол в ворота «МЮ», то это будет сигналом к тому, что «Лестер» серьёзно настроен на этот матч.
Как бы там ни было в среду вечером в Москве, а там будет холодно, но это не должно смутить «Лестер», у него дома тоже не очень тепло. В общем, мой фаворит — «Лестер». Это очень сильная команда со своей структурой игры, с хорошими исполнителями. С невероятной резкостью, которая недоступна представителям нашего чемпионата.
«Спартак» по-прежнему рыхлый, безыдейный, но способный сыграть мощно один отрезок. Против «Лестера» этого абсолютно точно не хватит. Поэтому я ставлю на победу «Лестера» через верх. Мне кажется, он точно пропустит, он много пропускает, но забьёт всё же больше. У нас не доехала такая ставка на выходных, но в этот раз, думаю, всё будет нормально», — сказал Журавель.
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