«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»: прогноз Дениса Казанского на игру 3-го тура ЛЧ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.79.



«Большой матч на «Олд Траффорд». Большой, потому что и «Аталанта» хороша, и «Манчестер Юнайтед» под диким давлением, в частности, Уле-Гуннар Сульшер. Его отставка кажется неминуемым делом последних дней, но всё может быть.



В «Манчестере» говорят, что ему верят, посмотрим, как оно будет, так как ближайшие несколько матчей — это невероятная проверка для Сульшера и команды. Матч с «Ливерпулем» на выходных, потом «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити».



Сейчас вот «Аталанта», которая в четырёх из последних пяти матчей играла верхи. Думаю, что и здесь мы увидим то же самое. «Юнайтед» сейчас показывает разбалансированный футбол. Есть невероятная группа атаки, которая свои два мяча забьёт, но есть и очень неорганизованная группа защиты, которая свои два может пропустить. То, что мы видели в Лестере, вполне может повториться и в Манчестере.



«Аталанта» играет ярко, в контратаку, а «Манчестер Юнайтед» просто уязвим к таким уколам. Я думаю, что тут будет «обе забьют» и тотал матча больше 2.5 мяча. Это просматривается в последнее время как тенденция и у «МЮ», и у «Аталанты», — сказал Казанский.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Челси» — «Мальмё».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Барселона» — «Динамо Киев».