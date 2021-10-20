«Зенит» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч группового этапа Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ювентус» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: сухая победа одной из команд за 2.38.



«От этого матча я не жду обилия забитых мячей. «Зенит» будет опасаться «Ювентуса». Туринцы же нестись никуда не будут. У них комфортное положение в группе — 6 очков, дальше будут домашние встречи с «Зенитом» и «Мальмё». Будут все шансы забрать путёвку в плей-офф. К тому же видно, что туринцы привыкают к методам Аллегри. Команда стала гораздо меньше пропускать — по сравнению с началом сезона. Сейчас с «Ромой» на ноль сыграли. То есть постепенно мы будем видеть прежний «Ювентус» — прагматичный, надёжный.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Ювентус».

«Зенит» после двух подряд поражений в чемпионате несколько утратил уверенность. Сразу он точно не станет рисковать, постарается сыграть строго сзади. К тому же должен вернуться Ракицкий и наладить взаимопонимание. Да и Барриос сыграет, лучший игрок в «Зените» в этом сезоне.



Поэтому, на мой взгляд, есть смысл поставить на сухую победу одной из команд. Отыграться в этом матче будет чрезвычайно тяжело. Первый гол станет решающим», — сказал Титов.

Ставка на матч «Зенит» — «Ювентус» с коэффициентом 3.68.

Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Ювентус».