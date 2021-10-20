«Барселона» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч 3-го тура Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Барселона» — «Динамо» Киев в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.97.



«Барселона» принимает киевское «Динамо» в Лиге чемпионов. Как ни странно, но «Барселона» чуть ли не единственная команда, с которой «Динамо» реально может побороться за что-то в этом турнире. Потому что у «Барселоны» реальные проблемы с игрой. Она действует очень неровно.



Думаю, что динамовцы постараются дать бой. Мирча Луческу говорит, что через европейские игры его команда должна в том числе и развиваться. Возможности на то, чтобы забить у «Динамо», как мне кажется, есть, поэтому на этот матч я выбираю ставку «обе забьют» за 1,97.



Согласитесь, тяжело представить, чтобы «Барселона» дома не забила, а вот в гол киевского «Динамо» я почему-то верю», — сказал Андронов.

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