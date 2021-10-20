«Челси» – «Мальмё»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Челси» – «Мальмё».



Ставка: победа «Челси» с форой (-2.5) за 1.88.



«Челси» в последнее время не блещет большими результатами. Я имею в виду результативность прежде всего. Потому что всё и так в порядке, команда на вершине Англии. Плюс команда играет на ноль довольно регулярно. В Лиге чемпионов 6 матчей из 9 сухие. Обращает на себя внимание именно низкая результативность.

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Но здесь совсем другое дело. Потому что приезжает «Мальме», который пропустил в ЛЧ 7 мячей (больше него пропустил только «Лейпциг»). По всем статистическим раскладам «Мальме» — одна из худших команд в этом соревновании. И вообще, ждать какого-то подвига от шведов в Лондоне невероятно трудно.



Считаю, что здесь будет комфортная победа «Челси». Пусть при Тухеле команда забивает мало в Лиге чемпионов. Но это как раз тот случай, когда и Ромелу Лукаку сможет забить после долгого молчания, и вся команда сможет порезвиться в атаке. «Челси» с Ф1 (-2,5) вполне смотрится», — сказал Казанский.

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