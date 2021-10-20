«Барселона» — «Динамо» Киев: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Барселона» — «Динамо» Киев.



Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 1.70.



«Барселона» против киевского «Динамо». При этих словах сразу вспоминаются матчи 1997 года, когда команда Лобановского сначала в Киеве при мастерстве юного Шевченко и Реброва разгромила «Барсу» со счётом 3:0.



Затем перед ответной игрой были разговоры о том, что «Барселона» заставит киевлян ответить за эту дерзость. Может быть, будет реванш и победа, скажем, 4:0. В итоге в ответной игре счёт был 4:0, но снова в пользу киевского «Динамо».



Я тогда был ещё ребенком и не понимал, законно ли вообще обыгрывать «Барселону» со счётом 7:0 в двух матчах, да ещё и киевскому «Динамо». Но Лига чемпионов показывает, что с «Барселоной» какие-то вещи можно не вытворять.



В этом сезоне «Барселона» очень похожа на себя образца 1997 года. Снова другой, но голландский тренер. Снова подряд сухие и крупные поражения. «Барселона» проиграла 0:3 «Баварии», потом проиграла 0:3 «Бенфике». То, что у «Барселоны» пока ноль очков, может, и не является каким-то шоком, но насколько безвольно и невнятно «Барселона» провела те два матча. Она не просто проиграла, а потерпела крупные поражения и без забитых мячей.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Ювентус».

Последняя игра «Барселоны» с «Валенсией» показала, что «Барса» всё же немного улучшается. Мне кажется, что футболисты «Барсы» поняли, что Лапорта не будет убирать Кумана, и перестали его «сплавлять». С этим тренером придётся играть и дальше, поэтому нужно смириться и продолжать играть.



Помимо того, что «Барселона» была неплоха в атаке, стоит отметить, что она очень плохо отыграла в обороне. «Валенсия» забила один гол, но могла забить гораздо больше. Промахи позиционные и индивидуальные, которые позволяют себе защитники «Барселоны», просто ни в какие ворота не лезут. Поэтому киевское «Динамо» имеет все шансы на «Камп Ноу» забить, но только один раз.



Однако «Барселоне» пора побеждать. Разница в классе всё же велика. Киевское «Динамо» я знаю плохо и только на уровне результатов, но я поговорил с Алексеем Андроновым, который лучше разбирается в этой команде. «Динамо» не совсем удачно играет в чемпионате Украины, отстаёт от «Шахтёра» на 3 очка, а недавно сыграло со своим конкурентом вничью. В Лиге чемпионов также не всё благополучно.



Всё-таки, так как игра пройдёт на «Камп Ноу», «Барселона» одержит победу, а вот в ответной игре в четвёртом туре киевское «Динамо» дома сможет оказать серьёзное сопротивление каталонцам. Конкретно на «Камп Ноу» у киевлян мало шансов. Напомню, после 1997 года команды четыре раза встречались между собой, и каждый раз побеждала «Барселона».



Думаю, что будет пятая подряд победа. Ставить на чистую победу «Барселоны» не очень правильно, потому что коэффициент слишком низкий. Я поставлю на победу «Барселоны» при тотале больше 2.5 мяча. Не удивлюсь, если киевское «Динамо» забьёт один гол, так как воспользоваться провалами «Барсы» вполне по силам киевлянам, там тоже есть хорошие исполнители в атаке, но при этом «Барса» всё равно забьёт больше.



Моя ставка на победу «Барсы» при тотале больше 2.5 мяча рассчитана на то, что будет счёт 2:1, 3:1, то есть гол «Динамо» стоит ждать, но она может доехать и без гола от Киева. «Барса» может выиграть и 3:0, но мне кажется, что самый вероятный счёт — 3:1. Коэффициент на это событие — 1.70.



Вторая ставка будет с большим коэффициентом. Мне кажется, что можно поиграть с победой «Барселоны» через количество голов. Можно поставить на победу «Барсы» с разницей в 1-2 гола, можно в 2-3 гола. Интуитивно мне кажется, что у «Барсы» хорошие шансы выиграть с разницей в 2 мяча. Счёт 3:1 подходит идеально, но может быть счёт и 2:0, тогда моя первая ставка не сыграет.



Думаю, что в данном случае стоит 70 процентов от вашей суммы поставить на мой первый вариант и 30 процентов — на второй. При таком соотношении достаточно будет выиграть одну из ставок, чтобы оказаться в плюсе. Если «Барса» выиграет 3:1 или 4:2, то сыграют обе ставки. Но в целом наиболее вероятные исходы матчей — это 3:1, 2:1, 3:0», — сказал Вишневский.

Прогноз Алексея Андронова на матч «Барселона» — «Динамо» Киев.