«Зенит» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на встречу 3-го тура Лиги чемпионов

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.25.



«Зенит» сыграет с «Ювентусом» в Санкт-Петербурге.



Мне стыдно за тот прогноз, который я дам, за ту ставку. Казалось, что можно найти интересную линию, благодаря которой нам будет интересно смотреть и поддерживать команду.



Да, у «Ювентуса» в этом сезоне есть проблемы в игровом плане, но «Ювентус» не проигрывает уже давно. У него отличная победная серия. «Ювентус» обыграл «Рому» Жозе Моуринью в последнем туре Серии А, а ведь «Рома» начала сезон очень здорово.



Ещё очень важны ресурсы. У «Ювентуса» их явно больше, чем у «Зенита». «Зенит» тут может зацепиться за очки, но я всё же рекомендую поставить на чистую победу «Ювентуса» ещё и потому, что там очень высокий коэффициент. Там сильно за 2 — и этим надо воспользоваться», — сказал Наливайко.

Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Ювентус».

Ставка на матч «Зенит» — «Ювентус» с коэффициентом 3.68.