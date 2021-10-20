«Бенфика» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Португалии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.72.



«Бенфика» в минувшем сезоне остановилась только на третьей позиции, уступив «Порту» и «Спортингу». Кроме того, в финале Кубка «орлы» уступили «Браге».



Старт нового турнира проходит для «орлов» успешно и за восемь туров они записали на свой счёт 21 очко и первую позицию. После шести побед подряд хозяева неожиданно на своём поле уступили «Портимоненси».



Тут не могу не отметить лучший показатель команды в атаке, которая забила больше всех в лиге. В Лиге чемпионов португальцы на второй позиции – одна победа и ничья принесли четыре балла, при этом команда не пропускала.



«Бавария» уже традиционно лидирует – две победы и восемь забитых голов принесли шесть очков и первую позицию.



В Бундеслиге Мюнхен на первой позиции, где за восемь туров добыл 19 очков и забил 29 голов. В последнем туре красные обыграли «Байер».



Я не знаю, кто может остановить эту «Баварию». То, что сделал Мюнхен с «фармацевтами», не укладывается ни в какие рамки. Если такая же игра будет сегодня, то шансов у португальцев сегодня не будет никаких. Ожидаю успех баварцев», — сказал Мостовой.

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Ювентус».

Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Ювентус».