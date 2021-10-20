«Бенфика» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Португалии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.72.
«Бенфика» в минувшем сезоне остановилась только на третьей позиции, уступив «Порту» и «Спортингу». Кроме того, в финале Кубка «орлы» уступили «Браге».
Старт нового турнира проходит для «орлов» успешно и за восемь туров они записали на свой счёт 21 очко и первую позицию. После шести побед подряд хозяева неожиданно на своём поле уступили «Портимоненси».
Тут не могу не отметить лучший показатель команды в атаке, которая забила больше всех в лиге. В Лиге чемпионов португальцы на второй позиции – одна победа и ничья принесли четыре балла, при этом команда не пропускала.
«Бавария» уже традиционно лидирует – две победы и восемь забитых голов принесли шесть очков и первую позицию.
В Бундеслиге Мюнхен на первой позиции, где за восемь туров добыл 19 очков и забил 29 голов. В последнем туре красные обыграли «Байер».
Я не знаю, кто может остановить эту «Баварию». То, что сделал Мюнхен с «фармацевтами», не укладывается ни в какие рамки. Если такая же игра будет сегодня, то шансов у португальцев сегодня не будет никаких. Ожидаю успех баварцев», — сказал Мостовой.
Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Ювентус».
- 20 октября 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:45
-
08:00
- 19 октября 2021
-
21:30
-
21:00
-
20:30