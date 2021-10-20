«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.74.



«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта». Мне кажется, что это одна из тех игр, где несложно предположить, как будут развиваться события. Сразу скажу свой вариант – обе забьют и тотал больше 2,5.



«Аталанта» себе не изменяет – много атакует, много угрожает воротам и практически всегда пропускает. Даже не припомню, когда «Аталанта» оставляла свои ворота в неприкосновенности, встречаясь с серьёзными командами.



«МЮ» не побеждает в АПЛ уже три матча. В игре с «Лестером» те проблемы, о которых мы здесь говорили перед игрой, снова напомнили о себе. После потери мяча у «Юнайтед» есть проблемы обороной и опорной зоной. Сульшер стал заложником ситуации – не думаю, что он бы держал на поле Роналду в те моменты, когда ход игры складывался откровенно не в пользу его команды. Напрашивались замены, но он ничего не делал – Роналду продолжал оставаться на поле. В сложные моменты команда, по сути, играла вдесятером. Это в очередной раз привело к потере очков. Я не думаю, что Сульшер будет что-то менять, а по совету сэра Алекса будет держать своего лучшего игрока всегда на поле. Понятно, что голы забиваться будут, но и пропускаться так же в таком же количестве, когда соперники будут что-то из себя представлять.



Все это говорит за то, что голы здесь будут, по крайней мере, должны быть опасные моменты и удары. Вариант с тотал больше и обе забьют здесь самый оптимальный. Не рискну здесь выбирать победителя, так как исход может быть любым. Помимо этого варианта стоит обратить внимание на угловые. Обе команды активно задействуют фланги и часто угрожают воротам. Если сложить эти два компонента, то это зачастую приводит к угловым. Второй мой вариант – тотал угловых больше 11,5», — сказал Петросьян.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «МЮ» — «Аталанта».

Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Бенфика» — «Бавария».