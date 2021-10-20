«Барселона» — «Динамо» Киев: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Динамо» Киев в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.75.



«Барселона» с «Валенсией» провела чуть ли не лучший тайм в этом сезоне. Да, быстро пропустили, но сразу же опомнились, заиграли, забегали. Показала «Барса», что рано её хоронить. Когда практически оптимальный состав собрался, то команда вполне способна давать результат. Перед игрой с «Реалом» важно закрепить это понимание победой над «Динамо» в Лиге чемпионов.



Пока ситуация плачевная в группе. У «Барселоны» 0 очков. Маячит перспектива даже из группы не выйти. Это станет большим ударом по такому великому клубу. Нужно брать максимум очков в матчах с киевлянами, тогда шансы появятся.



Игра «Динамо» в Мюнхене показала, что пока на таком уровне тяжело команде. «Барселона» сейчас послабее, чем «Бавария», но каталонцы сейчас будут на кураже. Фати отлично выглядит, он уже может многое решать на поле. Да и середина поля вполне способна забирать себе мяч и держать его под контролем. Но вот в обороне ляпов много, надёжности не ощущается. Контратаки киевлян могут быть очень опасными.



За хороший коэффициент я бы рискнул сыграть, что обе команды забьют, а победит «Барселона». На сухую победу каталонцев сейчас ставить ещё более рискованно», — сказал Титов.

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