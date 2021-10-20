Бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прогноз на бой 23 октября 2021, ставки

23 октября на «ВТБ Арене» в Москве на первом в истории турнире Bellator 269 в России состоится поединок между великим Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Начало этого события — не ранее 23:00 мск. Видеотрансляцию боя онлайн покажет Окко.
По оценке аналитиков, шансы бойцов практически равны. Поставить на победу Фёдора Емельяненко можно с коэффициентом 1.85, а на его соперника — американца Джонсона — можно сделать ставку за 1.95. Ничейный исход оценивается коэффициентом 56.00.
На ТБ 1.5 раунда в бою можно сделать ставку с коэффициентом 1.90, а на то, что бой продлится меньше этой отметки, можно поставить за 1.85.
Помимо Фёдора Емельяненко, в рамках Bellator 269 можно будет увидеть бои Виталия Минакова, Анатолия Токова, Усмана Нурмагомедова и Гаджи Рабаданова.
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