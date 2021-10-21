«Локомотив» — «Галатасарай»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги Европы «Локомотив» – «Галатасарай».



Ставка: победа «Галатасарая» с форой (0) за 1.95.



«В групповом этапе Лиги Европы встретятся «Локомотив» и «Галатасарай». Железнодорожники сейчас переживают трудные времена. У них идет смена тренера и философии. Вот еще совсем недавно они играли с Николичем, а сейчас, после паузы на матчи сборных, их уже возглавляет немецкий специалист Гисдоль.



Пока в игровом плане у «Локомотива» тяжело все идет. Хотя требовать что-то от них сейчас нельзя. Тренер только пришел и уже обещает, что будет весело. Я верю в это, вспоминая то, как на выходных московский клуб провел матч в рамках РПЛ.



Ну а «Галатасарай» неожиданно уверенно идет в группе. Он все еще остается очень опытным соперником для всех команд в Европе. Думаю, в ЛЕ у турков есть свои надежды. Поэтому на матч с «Локомотивом» они выйдут в статусе фаворитов.



Несмотря на то, что железнодорожники играют дома, у них все равно очень тяжелый оппонент. Будет трудно москвичам заработать три очка. Так что я предложу поставить на победу «Галатасарая» с форой (0). Турки сейчас находятся в более стабильном состоянии», — сказал Калиниченко.

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