«Йокерит» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — «Металлург» Мг.



Ставка: ничья за 4.20.



«После того как «Магнитка» еле отскочила в рижском овертайме, стало окончательно ясно, что никому из команд КХЛ избежать функционального спада до середины октября не удалось. А по итогам матча в финской столице нам предстоит понять, насколько он у «Магнитки» глубокий.



Тут, конечно, следует взять поправку на то, что на свой привычный уровень «джокеры» ещё не вышли. Этому есть несколько объяснений, но в данный момент они находятся в таком состоянии, что могут провести как изумительный, так и совершенно отвратительный матч. В первом случае «Магнитке» точно несдобровать, во втором даже в вялом состоянии уральцы должны дожать горячих финских парней так же, как до этого дожали рижан. Осталось понять, как сыграет «Йокерит». Как свой первый матч со СКА или как второй?

Прогноз Максима Лебедева на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».

По многочисленным наблюдениям, «Йокериту» в нынешнем сезоне гораздо больше, чем кому бы то ни было, помогают родные стены. Поэтому вероятность хорошей игры финнов достаточно высока. Но предыдущий матч в Санкт-Петербурге дался им весьма и весьма тяжело, так, что даже непонятно, сумеют ли финны к «Магнитке» полностью восстановиться. С учётом всего вышеизложенного наиболее вероятным видится вариант веселой ничьей в основное время. А уже потом второе очко наберут хозяева. И это будет означать, что спад у «Магнитки» продлится ещё матча три-четыре», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Куньлунь».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».