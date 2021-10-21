ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.70.



«Скажем прямо – ЦСКА в последних матчах выступает кошмарно. Поражения от «Куньлуня» (1:2), «Амура» (1:5), натужная победа над «Адмиралом» (2:1), когда «моряки» в концовке гоняли в большинстве и могли сравнять счёт.



Победа над «Спартаком» в одну шайбу (1:0), но потом поражение от красно-белых в овертайме (3:4).



Тут у армейцев сошлось всё сразу – состав ослабился, навалились травмы, новый главный тренер Сергей Фёдоров даёт результат хуже, чем Игорь Никитин, тотальная депрессия у болельщиков и вектор, устремлённый вниз.

Прогноз Максима Лебедева на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев», напротив, проводит очень бодрый сезон. Идёт на третьем месте в лиге, забросил уже 63 шайбы (ЦСКА забил только 43 гола). Две последние победы в двух последних матчах очень впечатляют. 5:2 в Магнитогорске, причём была прервана серия уральцев из 14 побед. Разгром «Трактора» в Челябинске со счётом 6:1.



ЦСКА – это раздражитель уже из-за своего статуса и бренда. Уверен, что «Салават Юлаев» выйдет на игру с очень хорошим настроем.



Я бы в этом матче взял кэф 2.70 на то, что «Салават Юлаев» победит в основное время. Понимаю, что в хоккее может произойти всё что угодно. Но на сегодняшний день уфимцы объективно сильнее», — сказал Лысенков.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Куньлунь».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».