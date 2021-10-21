«Нефтехимик» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 21 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» за 1.79.



«Динамо» оставило немало сил в Казани, но своего всё-таки добилось, увезя оттуда два очка. Полагаю, что в Нижнекамске бело-голубые будут выглядеть немного хуже, потому что они не железные, но положительные эмоции, пришедшие вместе с казанской победой вкупе с солидным преимуществом в классе исполнителей, позволят динамовцам без проблем завершить своё татарстанское турне. В конце концов, «Динамо» — это вам не «Торпедо», которое героически выигрывает у «Ак Барса» как раз для того, чтобы потом бессловесно проиграть «Нефтехимику».

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Опять-таки статистика личных встреч, особенно в части Нижнекамска, для хозяев практически убийственная. Вот уже шестой год они не могут обыграть «Динамо» на своей площадке. В Москве за это же время они побеждали уже дважды, а вот дома – никак. А поскольку «Нефтехимик» дома и на выезде играет по-разному, то это приводит к мысли о том, что именно с домашним «Нефтехимиком» бело-голубым удаётся играть особенно хорошо.



Итак, выездная победа «Динамо», для них не менее трудная, чем была накануне в Казани, но с той лишь разницей, что два очка бело-голубые возьмут в основное время. Пусть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

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