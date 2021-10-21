ПСВ — «Монако»: прогноз Павла Занозина на игру Лиги Европы 21 октября

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин сделал прогноз на матч ПСВ — «Монако» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.

Ставка: обе забьют за 1.67.



«ПСВ — «Монако». Матч, конечно, очень интересный для нас с точки зрения участия там Александра Головина. Ну и просто игра уровня Лиги чемпионов. Вообще в этом сезоне Лига Европы — турнир очень сильный. Если посмотреть на группу, в которой находятся ПСВ и «Монако», увидим там «Реал Сосьедад» — одного из лидеров чемпионата Испании, «Штурм» австрийский, у которого тоже мощнейший еврокубковый опыт. Четверка классная, ну и ПСВ с «Монако» лидируют в ней после первых двух туров, набрав по четыре очка.



Хозяева традиционно много забивают, ничья с «Сосьедадом» — 2:2, 4:1 выиграли у «Штурма». «Монако» в этом смысле скромнее, можно сказать, что встреча ожидается результативной. Гости в последнем туре чемпионата Франции уступили «Лиону» со счетом 0:2. ПСВ в Голландии играет неплохо, но случаются неприятные поражения — недавно от «Фейеноорда» такое было, например. Думаю, Лига Европы для ПСВ сейчас чуть важнее, потому что у «Монако» в чемпионате проблемы и большую часть сил нужно бросать туда.

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ПСВ — фаворит и, вполне вероятно, победит именно эта команда. Но оттолкнулся бы от того, что она будет играть в свой традиционный футбол. То есть, атака на атаку. И как можно больше внимания уделять чужой штрафной. Наверняка в этом матче мы увидим много голов. Можно поставить просто на верх — тотал больше 2,5, но не уверен.



Вполне вероятно, команды сыграют 1:1, потому что «Монако» умеет обороняться. Часто бывают матчи, в которых эта команда достаточно аккуратно действует у своих ворот. Поэтому предложу поставить на «обе забьют». 1:1, как мне кажется, вероятнее, чем 2:1, и уж тем более, чем 2:0. Думаю, в этой встрече на верх ставить было бы чуть опрометчивее, чем на «обе забьют». Мой вариант: ПСВ — «Монако» — обе забьют», — сказал Занозин.

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