ЦСКА – «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.84.



«После того как «Салават Юлаев» так лихо разобрался с ближайшими географическими соседями, на минуточку, лидерами текущего сезона, забросив им 11 шайб, за ЦСКА становится как-то немножко страшно. Причем для «юлаевцев» не то что место проведения матча не имеет никакого сакрального значения, по-моему, они на выезде, без давления родных трибун, играют мощнее, чем дома.



Поможет ли в данном случае лишний день для отдыха, который был у ЦСКА после поражения от «Спартака»? Мне кажется наверняка, но лишь настолько, чтобы не пропустить от уфимцев пять-шесть шайб. А вот чтобы выиграть, нужно что-то более существенное, чего у нынешнего ЦСКА пока еще нет.

Прогноз Павла Лысенкова на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».

Лично у меня вообще складывается такое мнение, что армейцам сейчас удается победить, когда они пропускают сквозь уши ценные указания своего главного тренера, а выходят и играют так, как научились у предыдущего наставника. А если скрупулезно следуют тренерским планам, то непременно проигрывают. Был бы рад ошибиться, особенно с учетом того, кто у нас нынче входит в тренерский штаб сборной.



Пока же я не вижу у ЦСКА предпосылок, чтобы обыграть такой «Салават». Полагаю, что гости должны победить, без излишнего рвения, в основное время и с преимуществом в пару шайб. Потому что если уж «Амур» смог победить в Москве, то «Салавату» сам Аллах велел», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Куньлунь».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».