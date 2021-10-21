«Генк» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022 «Генк» — «Вест Хэм».
Ставка: «Вест Хэм» забьёт в обоих таймах за 1.95.
«Генк» – команда, которая неуверенно играет в обороне. Это свойственно всем бельгийским клубам. В предыдущем туре она разгромно проиграла дома «Динамо Загреб».
Это тоже говорит об уровне возможностей и потенциала бельгийцев. «Вест Хэм» выглядит безоговорочным фаворитом группы. Они выиграли два предыдущих матча. «Молотобойцы» даже победили «Динамо Загреб» на выезде. В двух турах они не пропустили ни одного мяча. Так лондонцы идут к раннему решению задачи выхода из группы.
Поэтому я думаю, что «Вест Хэм» забьет в обоих таймах, а «Генк» отличиться не сможет», — сказал Казаков.
Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Галатасарай».
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