«Генк» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022 «Генк» — «Вест Хэм».



Ставка: «Вест Хэм» забьёт в обоих таймах за 1.95.



«Генк» – команда, которая неуверенно играет в обороне. Это свойственно всем бельгийским клубам. В предыдущем туре она разгромно проиграла дома «Динамо Загреб».



Это тоже говорит об уровне возможностей и потенциала бельгийцев. «Вест Хэм» выглядит безоговорочным фаворитом группы. Они выиграли два предыдущих матча. «Молотобойцы» даже победили «Динамо Загреб» на выезде. В двух турах они не пропустили ни одного мяча. Так лондонцы идут к раннему решению задачи выхода из группы.



Поэтому я думаю, что «Вест Хэм» забьет в обоих таймах, а «Генк» отличиться не сможет», — сказал Казаков.

Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Галатасарай».

Прогноз Павла Занозина на матч «Лацио» — «Марсель».