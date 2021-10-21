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«Локомотив» — «Галатасарай»: где смотреть онлайн, прямой эфир, какой канал покажет матч

«Локомотив» — «Галатасарай»: где смотреть онлайн, прямой эфир, какой канал покажет матч
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21 октября в Москве состоится матч третьего тура Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай». Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры не смогли выявить явного фаворита: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73. Успех турок оценён экспертами 2.84. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Эксперты считают, что матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Поставить на гол Фёдора Смолова можно за 3.10, на гол Рифата Жемалетдинова — за 5.50. Ставки на удалению принимаются за 4.00.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Локомотив» — «Галатасарай».

Почему игра с «Галатасараем» станет для «Локомотива» кошмаром?

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