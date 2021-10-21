Букмекер сравнил сложность программ Чена и Трусовой на Skate America
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С 23 по 25 октября в Лас-Вегасе пройдет первый этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate America. Букмекерская компания «Фонбет» заочно сравнила сложность программ двух звёзд фигурного катания: американца Нэйтана Чена и россиянки Александры Трусовой.
Букмекер предлагает угадать, кто из них выполнит во время своего выступления больше четверных прыжков. Стоит отметить, что в зачёт пойдут только прыжки, выполненные на плюс.
По оценке аналитиков «Фонбет», фаворит — Чен. Поставить на его заочную победу можно с коэффициентом 1.30. Шансы юной россиянки Александры Трусовой оценивают коэффициентом 10.00. Можно сделать ставку и на то, что будет ничья. Букмекер оценил этот вариант коэффициентом 4.70.
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