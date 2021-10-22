«Динамо» — «Химки»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

22 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех химчан оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.55.

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Динамо» — «Химки» получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.01, на пенальти — за 2.45.



Прогноз Егора Титова на матч «Динамо» — «Химки».