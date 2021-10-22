Маркета Вондроушова — Анастасия Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч в Москве

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маркета Вондроушова — Анастасия Павлюченкова в 1/4 финала Кубка Кремля, проходящего в Москве.
Ставка: победа Павлюченковой за 2.20.
«Быстро мы добрались до четвертьфинальной стадии на Кубке Кремля. Матчи все очень интересные. А начнут Маркета Вондроушова и Анастасия Павлюченкова. Не так давно девушки встречались в Чикаго, и там чешка выиграла вообще без проблем. Это объяснимо. Всё-таки подустала Павлюченкова. Ей хотелось больше подготовиться к Индиан-Уэллсу. Но там со жребием не повезло — она быстро проиграла Фернандес, финалистке US Open, правда, там была серьёзная борьба.
Думаю, у Насти было время, чтобы потренироваться на новых кортах Кубка Кремля. В первом матче она здорово играла — достаточно легко победила Бернарду Пера, неплохую американку. И, как мне кажется, Павлюченкова настроится на матч с Вондроушовой. Недавнее поражение добавит мотивации. Вондроушова здесь уже прошла Рыбакину и Цуренко. Но не стала бы серьёзно всё это воспринимать. У Леси скомканный сезон, а Рыбакина очень устала к концу.
Я всё-таки рискну поставить на Павлюченкову. Играет дома. В Москве она будет выкладываться, Кубок Кремля Насте покорялся. И она, конечно, способна обыгрывать Вондроушову. Главное — контролировать мяч, не допускать много ошибок», — сказала Чакветадзе.
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