«Сибирь» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — «Динамо» Минск.



Ставка: ничья за 4.10.



«Выезд у новосибирцев получился ужасающим, на выходе они получили действующую серию из четырёх поражений подряд. Причём нельзя сказать, что соперники были непроходимыми, по крайней мере, в Риге и Подольске какие-то очки «Сибирь» должна была брать. Но не взяла. То есть ожидаемого воскрешения команды пока не случилось. Понятно, что Мартемьянов играет вдолгую, и чем дольше он играет, тем мощнее потом получаются аккорды. Другое дело, что далеко не у всех руководителей клубов хватает терпения дождаться начала игры, а подготовительный период у Мартемьянова никогда не бывает маленьким. У новосибирского руководства, конечно, терпелка мощная, но и она может хрустнуть, причём уже после следующей домашней серии, которую «Сибирь» начинает с матча с минским «Динамо».



У минчан как раз всё в ажуре. В 10 последних матчах «зубры» потерпели лишь одно поражение, да и то в овертайме. Очки они набирают уже 12 (!) матчей подряд. Правда, из обыгранных в последнее время соперников элитным был только «Ак Барс», но его минчане грохнули не где-нибудь, а в самой Казани.



В общем, всё, кроме статистики личных встреч, свидетельствует о том, что «Сибирь» должна присоединиться и к «Ак Барсу», и к остальным командам КХЛ, съеденным «зубрами» в октябре. Но мне почему-то кажется, что такого счастья у братьев-белорусов не будет. И не потому, что статистика за «Сибирь». Ситуация в команде такая, что отступать им некуда. Поэтому самым вероятным результатом видится ничья в основное время с последующим подбором второго очка хозяевами. Оно им ой как нужно!», — сказал Лебедев.

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