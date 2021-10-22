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Арина Соболенко — Екатерина Александрова: прогноз Анны Чакветадзе на игру Кубка Кремля

Арина Соболенко — Екатерина Александрова: прогноз Анны Чакветадзе на игру Кубка Кремля
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Арина СоболенкоЕкатерина Александрова в 1/4 финала Кубка Кремля, проходящего в Москве.

Ставка: индивидуальный тотал Соболенко больше 12.5 геймов за 1.89.

«Арина Соболенко переболела коронавирусом, пропустила небольшой отрезок сезона. И сейчас ей снова нужно поймать ритм, чтобы подойти в хорошей форме к итоговому турниру этого сезона. Первый матч в Москве дался ей с трудом. Она победила Айлу Томлянович, но была приличная борьба, уж как минимум в первых двух партиях. Легко белорусской теннисистке не было. Она сорила ошибками. Видно, что форма чуть-чуть ушла, нужно снова находить свой теннис.

Александрова достаточно легко победила украинку Калинину, до этого выигрывала у Онс Жабер, и та предпочла сняться. Усталость настигла Онс. Вообще, для зала у Александровой подходящий теннис. Она может хорошо подавать, у неё очень плотные удары. Всё зависит от её головы. Сумеет настроиться и заставить себя держать концентрацию, может даже побороться за победу.

Но я предположу, что в этом матче Соболенко выиграет больше 12,5 геймов. Легко она победить не должна, вряд ли форма придёт за пару дней. Ошибки будут. Один затяжной сет нас наверняка ожидает — 7:5 или 7:6. А вообще, не исключаю, что и на три сета матч растянется», — сказала Чакветадзе.

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