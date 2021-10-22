Джон Миллман – Карен Хачанов: ставка Надежды Петровой на матч Кубка Кремля

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделал ставку на матч турнира в Москве Джон Миллман – Карен Хачанов.



Ставка: победа Хачанова с форой (-4) за 1.96.



«Соперником Карена Хачанова (25 лет) является австралиец Джон Миллман (32 года, 62-я ракетка мира). Интересно, что это второй соперник и вновь он представляет Австралию. Миллман уже такой опытный теннисист.



Карен показывает неплохие результаты в этом сезоне, но в рейтинге он падает, можно сказать, с каждым турниром. Сейчас он стоит 31-м, в этом сезоне у него 31 победа и 21 поражение. Его соперник австралиец не так успешно выступает — у него больше поражений, чем побед — 19 побед и 23 поражения. Недавно на турнире в Казахстане он проиграл своему соотечественнику Дакворту, которого, кстати, Хачанов обыграл в прошлом матче в трех сетах. Миллман похожий соперник.



В противостоянии Хачанова с Миллманом ничья – 1:1. Хачанов играет дома, публика его поддержит. Хотелось бы, чтобы Карен вышел в полуфинал. Ставлю на его победу с форой (-4) гейма», — сказала Петрова.