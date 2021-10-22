«Ак Барс» – «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 22 октября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».



Ставка: ТМ 5 за 1.56.



«Пожалуй, одно из самых принципиальных противостояний сезона. «Авангард» приехал в Казань, имея шестиматчевую победную серию, причем понять, в какой хоккей играет команда Боба Хартли – крайне сложно, то она побеждает 5:4, то 1:0.



А вот казанский клуб никак не может провести серию успешных матчей, но все же после невнятного старта команда потихоньку пытается исправить свое турнирное положение. Пока предстоящие соперники являются соседями по турнирной таблице. «Ак Барс» занимает более высокое место, сыграв, правда, на два матча больше.



Несмотря на то, что последний матч между этими командами получился сверхрезультативным (3:4 ОТ), думаю, большого количества заброшенных шайб сейчас не будет. Небольшим фаворитом считаю «Ак Барс». Казанцы постараются взять реванш за поражение в прошлогоднем плей-офф. Все же ставлю на тотал меньше 5 шайб», — сказал Плющев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Ак Барс» — «Авангард».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Ак Барс» — «Авангард».