«Ак Барс» — «Авангард»: безусловный фрибет 1000 рублей к суперматчу КХЛ
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Сегодня, 22 октября, в Казани состоится матч КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом». Начало встречи — в 19:00 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в букмекерской компании «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет».
Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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