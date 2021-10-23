Фёдор Емельяненко – Тимоти Джонсон: ставка Глеба Кожикова на бой Bellator 269

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко – Тимоти Джонсон, который состоится в рамках Bellator 269.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 1.86.

Где смотреть бой Емельяненко — Джонсон в прямом эфире?

Прогноз Александра Емельяненко на бой брата с Тимоти Джонсоном.

«Фёдор Емельяненко. Легендарный российский боец по прозвищу «Последний император», ему уже 45 лет, профессиональный рекорд 39-6, тренируется в Старом Осколе в зале «Александр Невский». Фёдор по истине является легендарным бойцом, его, пожалуй, знает каждый в нашей стране, и с большой долей вероятности, «Последний император» проведёт свой прощальный поединок в ММА в эти выходные, в Москве, на турнире Bellator 269.



Тимоти Джонсон — 36-летний американский боец, профессиональный рекорд 15-7, представляет клуб Academy of Combat Arts. Тим выступал в UFC в период с 2015 по 2018 год, а потом перешёл в Bellator и, стоит сказать, отлично себя там показывает. За свою карьеру американец сражался с такими российскими тяжеловесами как Александр Волков, Виталий Минаков, Валентин Молдавский, Шамиль Абдурахимов и каждому из них дал не простой бой. Джонсон – габаритный, физически сильный боец, обладающий хорошими навыками борьбы и контроля у сетки, кроме того, имеет нокаутирующую мощь.



Как мы знаем, Фёдор не любит сильно затягивать поединки и зачастую в его боях всё заканчивается в рамках одного раунда – он либо нокаутирует своих оппонентов, либо сам проигрывает досрочно. Тим в своём интервью заявил, что не собирается доводить поединок до решения и то же попытается зрелищно одержать победу в этой встрече. Я не стану выбирать победителя, так как считаю, что шансы 50 на 50, а вот заиграть ТМ, на мой взгляд, будет разумным решением. Фёдору уже 45 лет и он не слишком хорошо держит удар, но в то же время остаётся опасным и в любой момент может выключить свет у оппонента. Прогноз — поединок завершится досрочно в рамках 7,5 минут».

Прогноз Марсело Голма на бой Емельяненко — Джонсон.

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