Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прогноз Александра Емельяненко на бой

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко поделился своим прогнозом на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон.

Ставка: победа Фёдора Емельяненко за 1.78.

Где покажут бой Емельяненко — Джонсон?

Прогноз Александра Шлеменко на бой Емельяненко — Джонсон.

«Однозначно, я буду болеть за брата, за Фёдора. Он выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм. Я думаю, что Фёдор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде. Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон — ударник, поэтому борьбы здесь будет мало.



Фёдор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно, налетать как смерч. Будет как ураган сносить его в ринге своими нокаутирующими ударами».

Прогноз Виталия Минакова на бой Емельяненко — Джонсон.

Прогноз Марсело Голма на бой Емельяненко — Джонсон.