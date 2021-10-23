Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прогноз Александра Емельяненко на бой

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко поделился своим прогнозом на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон.
Ставка: победа Фёдора Емельяненко за 1.78.
Где покажут бой Емельяненко — Джонсон?
Прогноз Александра Шлеменко на бой Емельяненко — Джонсон.
«Однозначно, я буду болеть за брата, за Фёдора. Он выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм. Я думаю, что Фёдор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде. Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон — ударник, поэтому борьбы здесь будет мало.
Фёдор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно, налетать как смерч. Будет как ураган сносить его в ринге своими нокаутирующими ударами».
Прогноз Виталия Минакова на бой Емельяненко — Джонсон.
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