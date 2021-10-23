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Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прямая трансляция, смотреть онлайн, где покажут бой

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прямая трансляция, смотреть онлайн, где покажут бой
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23 октября на «ВТБ Арене» в Москве на первом в истории турнире Bellator 269 в России состоится поединок между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Начало этого события — не ранее 23:00 мск. Видеотрансляцию боя онлайн покажет Оkkо. Последний Император проведёт, вероятно, свой последний бой в карьере.

Прогноз Виталия Минакова на бой Емельяненко — Джонсон.

Прогноз Николая Валуева на бой Емельяненко — Джонсон.

По оценке аналитиков, шансы бойцов практически равны. Поставить на победу Фёдора Емельяненко можно с коэффициентом 1.85, а на его соперника — американца Тимоти Джонсона — можно сделать ставку за 1.95. Ничейный исход оценивается коэффициентом 56.00.

На тотал больше 1.5 раунда в бою можно сделать ставку с коэффициентом 1.90, а на то, что бой продлится меньше этой отметки, можно поставить за 1.85.

Прогноз Александра Емельяненко на бой брата с Тимоти Джонсоном.

Прогноз Марсело Голма на бой Емельяненко — Джонсон.

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