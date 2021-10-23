Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прогноз Александра Шлеменко на бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон, который состоится 23 октября в Москве.
Ставка: победа Емельяненко за 1.85.
Где покажут бой Емельяненко — Джонсон?
«Что плохого в том, что Фёдор победит соперника, который младше его на 9 лет? Выйдет и будет сильнее, будет быстрее, будет лучше дышать. Я спрошу любого: что вы выберете для себя — чтобы вы в 45 лет могли разбирать молодых, передышивать их… Даже по фигуре Фёдор поинтереснее выглядит, чем Тимоти Джонсон. Я бы для себя сделал такой выбор.
Джонсон — фаворит по ставкам? Так тогда надо деньги ставить на Фёдора. Пойду сейчас поставлю деньги на него.
Тимоти Джонсон — это нестабильный боец. Он может выступить как хорошо, так и ужасно. Тут всё зависит от подготовки Фёдора, но судя по загару и по фигуре, у него подготовка прошла отлично. Для меня фаворит — Фёдор. Если посмотреть бой с Молдавским, там меня Тимоти Джонсон не очень впечатлил".
Прогноз Александра Емельяненко на бой брата против Тимоти Джонсона.
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