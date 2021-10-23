«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» – «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» за 1.65.
Прогноз Егора Титова на матч ЦСКА — «Крылья Советов».
«Начинаем 12-й тур с поездки в Нижний Новгород, где команда Александра Кержакова будет принимать «Краснодар» Виктора Гончаренко. «Краснодар» оступился в прошлом туре в игре с «Уфой» у себя дома (1:1). Надо признать, что это был не лучший матч краснодарцев в сезоне, потеря очков — абсолютно закономерная.
«Нижний» свои победы в основном одерживает в гостевых матчах. Дома был обыгран только «Сочи» в первом туре. Неожиданная для многих была победа, повезло откровенно нижегородцам. А на выезде грамотно выстраивает «Нижний Новгород» свою игру — может подловить на контратаках или недооценке.
Если со стороны «Краснодара» здесь не будет недооценки, то у Гончаренко здесь более искушённый состав, более квалифицированный. После потери очков с «Уфой» «Краснодар» здесь должен побеждать, если хочет бороться за самые высокие места.
Верю, что «Краснодар» сумеет победить. Мой прогноз — его чистая победа».
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