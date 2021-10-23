ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.96.

«ЦСКА набрал отличный ход — уже не проигрывает 5 туров, если вспомнить ещё кубковую победу. В этом туре армейцы дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов», которые очень здорово выглядят в последнее время. Может быть, по игре «Крылья» не превосходили «Нижний Новгород», но очень здорово они свои ресурсы использовали в контратаке. Благодаря двум мячам Сарвелли удалось победить.

В свои ворота самарцы не пропустили — 2 тура подряд команда Осинькина достаточно надёжно играет в обороне. Где-то, может быть, «Крыльям» повезло, что не реализовал пенальти Калинский в прошлом туре.

Прогноз Егора Титова на матч ЦСКА — «Крылья Советов».

Исторически у «Крыльев» не самые приятные воспоминания о поездках в Москву на матчи с ЦСКА. В последних двух случаях проигрывали всухую — 0:1 и 0:6. И статистически ЦСКА не самый удобный соперник для самарцев. Но это всё история.



На данный момент ЦСКА в четырёх турах подряд не пропускает, но мог пропустить в каждой из последних игр. С «Краснодаром» повезло, что не назначили пенальти, и в Екатеринбурге был спорный момент, хотя ЭСК признал правоту арбитра. Думаю, в этой игре может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Обе команды не играют в еврокубках, должны быть в хорошем состоянии, свеженькие. Здесь я бы не отдавал однозначное преимущество армейцам.



Сыграть с плюсовой форой самарцев было бы слишком наивно — за +1 дают всего 1.35. Поэтому остановился бы на варианте «2-3 гола в матче». 2:0 в ту или другую сторону, 2:1 или 1:1 — нормально, подходяще».

Где смотреть матч ЦСКА — «Крылья Советов»?

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».