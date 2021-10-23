«Челси» — «Норвич»: ставка Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт сделал свою ставку на матч чемпионата Англии «Челси» — «Норвич».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.16.
«Челси», скорее всего, теряет Лукаку, у него проблемы со здоровьем. Не совсем ещё может быть готов Тимо Вернер. Мы помним по прошлому сезону, что у «Челси» временами на позицию центрального нападающего выходил Кай Хаверц, который может себя великолепно проявлять. Матч с «Мальмё» едва ли забрал много сил у футболистов «Челси». Я думаю, что они будут хорошо готовы ко встрече с «Норвичем».
Томас Тухель прекрасно понимает, что в Англии сейчас тот самый период, когда важно собирать очки. У «Челси» преимущество пока минимальное. О недооценке соперника, на мой взгляд, речи быть не должно. Потенциал игроков «Челси» при том, что ещё наверняка будет ротация, и надёжность в обороне намекают мне на то, что тут будет победа. Не исключено, что она будет с крупным счётом», — считает Гутцайт.
Прогноз Ровшана Аскерова на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити».
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