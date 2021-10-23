«Валенсия» — «Мальорка»: ставка Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч испанской Примеры «Валенсия» – «Мальорка».

Ставка: победа «Валенсии» за 1.71».

«Валенсия» после очень удачного старта откатилась чуть-чуть назад. Пять матчей подряд команда Хосе Бордаласа не может выиграть, но в целом футбол показывает неплохой. Да, проиграли «Барселоне» — 1:3, но там каталонцы смотрелись весьма недурно.



Сейчас «Валенсия» играет дома. Если смотреть на историю встреч, то удачно выступают валенсийцы. В последний раз победили 2:0, до этого, в 2013-м, когда команды вместе играли в Примере, «Валенсия» также выиграла 2:0. Вообще, дома валенсийцы неплохо играют против «Мальорки». Учитывая, что «Мальорка» дома смотрится интереснее, чем в гостях, то пришёл момент, когда «Валенсия» должна прервать серию из пяти матчей без побед.



Мой прогноз — победа «Валенсии» за 1.71».

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