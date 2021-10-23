«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.30.
«Альбион» сенсационно забрался в четвёрку сильнейших, правда календарь попался благоприятный. У команды серьёзные проблемы в нападении — всего восемь забитых мячей, правда и пропущено лишь пять. В предыдущем туре клуб не смог одолеть скромный «Норвич» (0:0) на выезде.
Безусловно, хозяева поля забрались так высоко не без доли везения, и постепенно начнётся спад. Уже три тура кряду они не могут одержать победу, хотя соперники находились в далёких от оптимальных кондициях.
«Сити» обладает просто железобетонной оборонительной линией, пропустившей только трижды в нынешнем первенстве. Это позволило оказаться на третьей позиции. Более того, не так давно получилось отобрать очки у прямого конкурента «Ливерпуля» (2:2) на его стадионе.
На мой взгляд, здесь тоже всё достаточно очевидно. Класс «Манчестер Сити» гораздо выше, и даже на выезде он будет явным фаворитом. Гости находятся в хорошей физической форме и не позволяют соперникам ничего сделать в атаке, забивая при этом сами».
Прогноз Ровшана Аскерова на матч «Брайтон» — «Ман Сити».
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