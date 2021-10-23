«Зенит» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».
Ставка: ничья за 4.82.
«Чемпион России уверенно стартовал в домашнем чемпионате, где с первых туров захватил лидирующее положение. За 11 туров текущего первенства Санкт-Петербург добыл семь побед и два мирных исхода, что принесло 23 очка, как и у второго «Динамо».
Где смотреть матч «Зенит» — «Спартак»?
«Спартак» вновь провалил сезон и уже спустился на седьмое место. У красно-белых пять побед и два мирных исхода, что принесло 17 очков. Очень слабо выглядит атака столичной команды, которая забила всего 13 голов.
В четырёх из пяти последних очных матчей выигрывал действующий чемпион и только одна игра завершилась вничью.
Все думают, что «Зенит» – фаворит, и правильно думают – команда лидер, при этом играет на своём поле. Кроме того, у чемпиона сегодня принципиальный соперник, который переживает нелёгкие времена. Хотя, я уже говорил, что красно-белых рано закапывать, и команда ещё покажет себя.
Хотелось бы интриги в текущем сезоне и победы «Спартака», но всё-таки пока не верится в такое развитие событий. Я сегодня рискну и сделаю ставку на мирный результативный исход».
Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».
- 23 октября 2021
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