«Зенит» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

Ставка: ничья за 4.82.

«Чемпион России уверенно стартовал в домашнем чемпионате, где с первых туров захватил лидирующее положение. За 11 туров текущего первенства Санкт-Петербург добыл семь побед и два мирных исхода, что принесло 23 очка, как и у второго «Динамо».

Где смотреть матч «Зенит» — «Спартак»?

«Спартак» вновь провалил сезон и уже спустился на седьмое место. У красно-белых пять побед и два мирных исхода, что принесло 17 очков. Очень слабо выглядит атака столичной команды, которая забила всего 13 голов.



В четырёх из пяти последних очных матчей выигрывал действующий чемпион и только одна игра завершилась вничью.



Все думают, что «Зенит» – фаворит, и правильно думают – команда лидер, при этом играет на своём поле. Кроме того, у чемпиона сегодня принципиальный соперник, который переживает нелёгкие времена. Хотя, я уже говорил, что красно-белых рано закапывать, и команда ещё покажет себя.



Хотелось бы интриги в текущем сезоне и победы «Спартака», но всё-таки пока не верится в такое развитие событий. Я сегодня рискну и сделаю ставку на мирный результативный исход».

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Спартак».