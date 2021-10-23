Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: прогноз Вадима Немкова на бой Bellator 269

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон.

Ставка: победа Емельяненко нокаутом за 2.65.

«Я думаю, что Федя выиграет. Считаю, что он попадёт и победит нокаутом, потому что он сейчас в хорошей форме и хорошо готовился к этому бою.



Лучшая ли это его форма в Bellator? Я не могу сказать, потому что до этого он в основном готовился в Нидерландах. Сейчас Фёдор готовился с нами в Кисловодске. Сначала мы весь август отработали в Старом Осколе, потом отдохнули, затем три недели хорошо отпахали в Кисловодске. Дальше пацаны дорабатывали в Чехове, прошли хорошую подготовку. Раньше, когда Федя готовился в Нидерландах, я не знал, с кем он там боксирует и борется».

Где покажут бой Емельяненко — Джонсон?

Прогноз Александра Шлеменко на бой Емельяненко — Джонсон.

Прогноз Александра Емельяненко на бой брата с Тимоти Джонсоном.