«Зенит» — «Спартак»: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу РПЛ
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24 октября в матче 12-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и «Спартак». Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
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1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом START.
2. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!
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