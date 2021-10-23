Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон, Bellator: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию

23 октября на «ВТБ Арене» в Москве на первом в истории турнире Bellator 269 в России состоится бой между 45-летним Фёдором Емельяненко и 36-летним Тимоти Джонсоном. Начало этого события — не ранее 23:00 мск. Видеотрансляцию боя в прямом эфире покажет Окко.
Прогноз Николая Валуева на бой Емельяненко — Джонсон.
Эксперты не видят явного фаворита. Поставить на победу Фёдора Емельяненко можно с коэффициентом 1.88, а на его соперника — американца Джонсона — можно сделать ставку за 2.00. Ничейный исход оценивается коэффициентом 56.00.
На ТБ 1.5 раунда в бою можно сделать ставку с коэффициентом 2.30, а на то, что бой продлится меньше этой отметки, можно поставить за 1.80. Победа Фёдора Емельяненко нокаутом доступна за 2.65.
Помимо Фёдора Емельяненко, в рамках Bellator 269 можно будет увидеть бои Виталия Минакова, Анатолия Токова, Усмана Нурмагомедова и Гаджи Рабаданова.
Прогноз Александра Шлеменко на бой Емельяненко — Джонсон.
Прогноз Александра Емельяненко на бой брата с Тимоти Джонсоном.
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