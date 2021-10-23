Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: время начало боя, какой канал покажет

23 октября на «ВТБ Арене» в Москве на первом в истории турнире Bellator 269 в России состоится бой между 45-летним Фёдором Емельяненко и 36-летним Тимоти Джонсоном. Начало этого события — не ранее 23:00 мск. Видеотрансляцию боя в прямом эфире покажет Окко. По телевидению поединок не покажут.

Прогноз Николая Валуева на бой Емельяненко — Джонсон.

Эксперты не видят явного фаворита. Поставить на победу Фёдора Емельяненко можно с коэффициентом 1.88, а на его соперника — американца Джонсона — можно сделать ставку за 2.00. Ничейный исход оценивается коэффициентом 56.00.



На ТБ 1.5 раунда в бою можно сделать ставку с коэффициентом 2.30, а на то, что бой продлится меньше этой отметки, можно поставить за 1.80. Победа Фёдора Емельяненко нокаутом доступна за 2.65.



Помимо боя Фёдора Емельяненко, в рамках Bellator 269 можно будет увидеть бои Виталия Минакова, Анатолия Токова, Усмана Нурмагомедова и Гаджи Рабаданова.



Прогноз Александра Шлеменко на бой Емельяненко — Джонсон.



Прогноз Александра Емельяненко на бой брата с Тимоти Джонсоном.



Прогноз Виталия Минакова на бой Емельяненко — Джонсон.