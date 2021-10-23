«Интер» – «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Интер» – «Ювентус».

Ставка: победа «Интера» за 2.19.

«Обе команды хотят бороться за чемпионство. Думаю, что они вернутся в гонку за титул, хотя «Наполи» и ушёл вперёд.



«Ювентус» пока только строится. В команде много молодых футболистов. Потихоньку на ведущие роли выходят итальянцы, мне больше всех нравится Кьеза. Но голы команде даются с большим трудом. Все мы прекрасно помним эти победы по 1:0. Команда пока выглядит неубедительно и неслучайно находится не на первых местах в чемпионате Италии.



Что касается «Интера», то он потихоньку прибавляет. Мне кажется, что потенциал у этого «Интера» очень высок. Считаю их главным претендентом на чемпионство наравне с «Наполи». Конечно, потеря Лукаку сказалась на команде. Но Джеко заменяет его довольно уверенно. Думал, что проблем будет больше. Но по характеристикам эти футболисты в чем-то схожи.



Полагаю, что «неррадзурри» будут в этой игре доминировать, создавать моменты и победят. Причём победят уверенно».

Где смотреть матч «Интер» — «Ювентус»?

Прогноз Павла Занозина на матч «Интер» — «Ювентус».