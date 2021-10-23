«Интер» – «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Интер» – «Ювентус».
Ставка: победа «Интера» за 2.19.
«Обе команды хотят бороться за чемпионство. Думаю, что они вернутся в гонку за титул, хотя «Наполи» и ушёл вперёд.
«Ювентус» пока только строится. В команде много молодых футболистов. Потихоньку на ведущие роли выходят итальянцы, мне больше всех нравится Кьеза. Но голы команде даются с большим трудом. Все мы прекрасно помним эти победы по 1:0. Команда пока выглядит неубедительно и неслучайно находится не на первых местах в чемпионате Италии.
Что касается «Интера», то он потихоньку прибавляет. Мне кажется, что потенциал у этого «Интера» очень высок. Считаю их главным претендентом на чемпионство наравне с «Наполи». Конечно, потеря Лукаку сказалась на команде. Но Джеко заменяет его довольно уверенно. Думал, что проблем будет больше. Но по характеристикам эти футболисты в чем-то схожи.
Полагаю, что «неррадзурри» будут в этой игре доминировать, создавать моменты и победят. Причём победят уверенно».
Где смотреть матч «Интер» — «Ювентус»?
- 23 октября 2021
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:01
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45