«Зенит» — «Спартак»: где будет трансляция, во сколько начало матча, какой канал покажет

24 октября состоится матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Спартака» оценён коэффициентом 6.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.



Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».



Аналитики думают, что матч «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.67, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.75, на пенальти — за 2.25. Красная карточка оценена в 2.65.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Спартак».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Зенит» — «Спартак».