«Барселона» — «Реал» Мадрид: где покажут «класико», во сколько начало матча 24 октября

24 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех каталонцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.86.
Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.54. Гол Карима Бензема идёт за 2.00.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Барселона» — «Реал».
Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Реал».
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