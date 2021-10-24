«Барселона» — «Реал» Мадрид: где покажут «класико», во сколько начало матча 24 октября

24 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.



Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех каталонцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.86.



Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.54. Гол Карима Бензема идёт за 2.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Барселона» — «Реал».

Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Реал».

Почему у каталонцев нет шансов в «класико»?